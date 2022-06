3 générations se sont rassemblées à l'origine pour créer La Boite concept et les laboratoires CC Lab : Marie Cagniard Yeramian, tout d'abord, fondatrice en 1945 de la marque de haut-parleurs SIARE, Thierry, son fils, qui fut, à partir de 1972 responsable du développement de la division enceintes acoustiques de cette même société. Et la dernière génération Cagniard: Guillaume, créatif depuis 2005 dans le domaine de la publicité et du design ainsi que Timothée, entrepreneur depuis 2003.

Les enceintes acoustiques réalisées par La Boite concept et son laboratoire CC LAB sont le fruit de cette expérience familiale.