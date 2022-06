Boutique en ligne, La maison bruxelloise propose d'une part des pièces vintage de grands noms du design ou de géniaux anonymes ; de l’autre des créations de jeunes designers fabriquées en petites séries, souvent en auto-édition et la plupart du temps en Belgique. Une sélection précise et singulière qui à pour critères la passion du mobilier intelligemment pensé et l'attention particulière portée aux détails et aux finitions.