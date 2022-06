L’agence s’oriente vers le logement individuel que ce soit dans la réhabilitation, l’extension ou le neuf. La volonté première est de renouer avec une échelle de projet plus modeste pour se concentrer vers, ce qui constitue pour l’agence les fondamentaux, une architecture raisonnable et raisonnée à tous les points de vue, économique, thermique, spatiale, et esthétique.

Une architecture fondée sur le bon sens et la simplicité, cela s’applique aussi bien pour les matériaux, que dans leur mise en oeuvre, mais aussi dans une optique d’une économie de temps et de moyens. L’architecture, envisagée par l’agence, doit être pérénne et efficace, faite de solutions simples.

La question de l’environnement est centrale, elle va faire émerger les principes constructifs, le choix des matériaux , la mise en oeuvre, ect … C’est pourquoi l’agence tend vers une pensée écologique, qui repose sur une architecture sans superflux et sans avoir recours à une complexité technologique . Notre volonté est de s’approprier les principes de l’architecture vernaculaire dans une architecture contemporaine et ancrée dans la réalité politique, économique et sociologique.