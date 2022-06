"Ecoute-Empathie-Ergonomie" sont les maîtres mots de ma vision de la Décoration.

Décoratrice diplômée à l'écoute de vos besoins, et forte d'une expérience de 13 ans dans le second oeuvre du BTP, je vous apporte le meilleur de mon savoir-faire et de mon savoir-être.

Le " bien vivre ensemble " est ma préoccupation majeure.

Je propose des solutions globales, des intérieurs où tout le monde trouve sa place, valides, handicapés, accidentés, ou personnes vieillissantes.

Je propose une décoration qui vous ressemble, raisonnée et éco-responsable. Du beau et du tendance, mais surtout vous présenter un projet durable, modulable, avec une vision à long terme, des solutions basées sur la faisabilité, la fonctionnalité et l'ergonomie.

Quels sont mes services ?

Vous ne désirez que des idées ? Je vous rencontre quelques heures pour un conseils Déco (ou techniques), du home staging, un coaching ou un shopping Déco; Possibilité également d' @-conseil via SKYPE, le conseil se fait de chez vous !

Vous désirez un aménagement spécifique ? J'imagine pour vous du mobilier sur mesure, réalise les plans techniques et gère la conception via mon réseau d'artisans;

Suivant vos envies et vos besoins, vous opterez pour,

- un projet sommaire, comprenant des croquis d'ambiance, des conseils couleurs, matières & mobiliers ;

- un projet détaillé, où viendront s'ajouter à la formule "sommaire", des perspectives réalistes, une liste shopping, et également si besoin, des plans techniques, des visuels 3D SketchUp ;

- une option complète incluant les plans techniques et une estimation des travaux, la gestion de votre chantier ; vous profiterez de mon réseau d'artisans, je m'occupe de tout, devis, consultations, suivi de votre chantier, pour une coordination optimale et la conformité du projet décoratif.

Je m'adresse à vous, Particuliers et Professionnels... Mais également à vous Artisans ! Mes expériences professionnelles et ma formation technique initiale, me permettent une grande polyvalence. Je peux me faire l'interprète de vos réalisations techniques auprès du client. Par des plans D.A.O, des perspectives réalistes, des visuels 3D, des mises en couleurs, des planches d'ambiance, je valorise votre savoir-faire, et votre travail prend une dimension créative.

Quelle que soit votre demande, contactez-moi ! J'établirai un devis à la carte.

Je partagerai avec vous ma créativité et mon enthousiasme.

Je me déplace à votre domicile, et je vous accueille également chaleureusement dans mes bureaux dans la Zone Artisanale Actiparc à Chaneins dans l'Ain. Je reste mobile sur toute la France...et au-delà (projet actuel en Belgique).

Pour donner la vie à vos envies, je vous attends pour une Aventure Intérieure...

Magalie Thiébault - dEEEco