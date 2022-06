Synonyme d’élégance, d’intemporalité et d’unicité, Lodge Collection est spécialisé dans la création et la fabrication de mobilier et d’accessoires pour la maison mixant avec délicatesse et raffinement les peaux tannées les plus précieuses, les fourrures les plus prestigieuses à de remarquables cuirs et lainages pour une collection unique au luxe intemporel. Née en 2010 sous l’impulsion de sa créatrice Sandrine Tafin, Lodge Collection était à l’origine, synonyme d’évasion. La collection « wildlife » à l’origine de la marque côtoie désormais la collection « Megève » créée en collaboration avec le designer David Manien . Cette collection raffinée et élégante évoque avec subtilité les plus beaux intérieurs montagnards. Notre collection comprend des assises aux lignes épurées et contemporaines ainsi qu’une gamme complète pour la maison, rideaux, jetés de lit, plaids, coussins, abat-jour, cache sommier, photophores. Loin de toute production de masse, nous concevons et fabriquons chaque pièce au sein de nos ateliers en France. Dans un souci permanent d’excellence et de satisfaction de nos clients revendeurs et prescripteurs, un soin tout particulier est apporté à la sélection de nos prestigieuses et nobles matières premières ainsi qu’aux finitions.