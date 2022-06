C réée en 1991, par une passionnée de

beau linge de famille, Amandine de Brévelay, se révéla au public par des lignes de linge de bain brodé. Et déjà, comme une signature, ce raffinement et cette délicatesse qui depuis n’ont cessé d’évoluer dans ce même esprit d’authenticité et de pérennité. Univers raffinés et délicats ces créations, empreintes de tradition et de modernité, sont un hymne à la douceur. Articles haut de gamme, aux formes douces, discrètes et délicatement rétro, ils sont le reflet d’un véritable savoir faire dans la tradition du beau linge. Dans un univers sans compromis, où poésie et bien être sont en totale harmonie, cette marque française s’engage pour un développement durable et intègre des pratiques responsables dans la fabrication de ses créations. Elle s’inscrit dans cette démarche de qualité en utilisant uniquement des lins labellisés « Master of Linen ». C’est l’assurance d’un lin produit au sein de l’Union Européenne dans le respect des normes environnementales et sociales. -- Amandine de Brévelay Le clos du Pont Creux 56920 GUELTAS – France Tél. +33 (0)297385883 info@amandine-brevelay.fr www.amandine-brevelay.fr