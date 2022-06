Né en 1967.

Diplômé en design à l’école d’études supérieures St LUC (Belgique) en 1991.

Actuellement installé en Morbihan, c'est depuis 1994 que Pierrick Brocart conçoit et réalise ses objets. L'esthétique épurée de son travail s'appuie sur des principes astucieux de mobilité et d'équilibres de forces, appliqués à des fonctions simples, ce qui plonge ses objets dans un univers de mécanique légère et achronique.

Ses créations révèlent l'esprit d'un inventeur libre.