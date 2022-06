Issue d'une famille d'artisans depuis deux générations, Julie Sonntag a grandi tout naturellement dans le domaine de la peinture et de la décoration. Après avoir obtenu un diplôme en Architecture d'intérieur, elle démarre sa carrière professionnelle aux côtés de son père, Maître peintre, qui lui enseigne son savoir faire et lui transmet le goût du détail, de la finesse et de la précision.Aujourd'hui, cette jeune architecte met sa connaissance des matériaux, des couleurs, des volumes et des structures au service de sa passion afin d'imaginer et de concevoir des espaces uniques, fonctionnels et élégants.