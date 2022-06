Design, art contemporain, architecture et art de vivre, depuis 2008, DuendePR assure les relations presse, le brand content et la communication digitale de marques, institutions et créateurs internationaux aussi avant-garde que Emeco, Mathieu Lehanneur, PP Mobler, Eugeni Quitllet, le MUDAM, Didier Faustino, Ligne Roset Réaumur, Moda, Super-ette, Fondation Pierre Arnaud… Un doigt sur le pouls de la création contemporaine, un œil sur la presse internationale, l’autre sur les réseaux sociaux et l’esprit entièrement dédié à la meilleure narration des projets de nos clients, Duende est une agence de relation presse unique, à la ligne éditoriale aussi cohérente qu’un magazine, animé par la certitude absolue que ce sont les bonnes histoires qui feront toujours les bons articles. Une philosophie incarnée par la Lettre des Nouveautés DuendePRenvoyée à plus de 60’000 abonnés pour lesquels Duende est un micro média précurseur: le premier pas public avant la médiatisation globale par la presse et les blogs.