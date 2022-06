Je défends un Design émotionnel et décomplexé qui vient du cœur et qui parle au cœur des gens.

Volontairement éclectique, je m’efforce d’avoir un regard transversal sur la pratique du Design en m’investissant dans différentes disciplines : objet, espace, graphisme mais aussi la peinture, la photographie et même la danse…

Qu’est ce que le Design ? Chacun y va de sa définition. Je dirai que mes créations se forgent dans l’observation. Observation de la nature, de l’existant, des peuples, des usages, de la gestuelle… un peu de sociologie. De là, naît une analyse, une problématique et le Design est ma réponse utile.

La fonction fait la forme ! Dans ma démarche les fonctions et l’ergonomie (lien objet – corps – espace) sont capitales et initient une recherche de forme et un choix de matière. Vient en parallèle la technique de fabrication et parfois un process d’innovation technologique.

La forme fait la fonction ! Parfois c’est la matière, son expérimentation, son « mouvement » et sa technologie de fabrication qui m’amène à la forme puis la fonction. Et le problème se résout dans un cheminement inverse.

Intemporalité et réutilisation. J’aime qu’un objet puisse évoluer avec son utilisateur, qu’il se module selon l’espace et les envies. Mes installations sont rarement éphémères, j’aime que l’on puisse les réadapter en fonction des besoins ou des espaces, pas de gâchis ! Détourner certains éléments de leur utilisation première fait aussi partie de ma démarche.

Pourquoi Emotional Design ? Parce que stimuler les sens, provoquer des émotions est devenu un parti pris fort dans mon processus créatif. Je cherche à surprendre, faire sourire, amuser, divertir ou détendre,… j’aime raconter des histoires qu’elles soient ancrées dans la réalité ou le fantasme, peu importe, pourvu que les gens s’évadent ou s’y reconnaissent.

Mes travaux recouvrent également des univers variés de la cosmétique aux produits de luxe en passant par la grande distribution, des arts de la table aux équipements sportifs. (Thierry Mugler, Dior, Moët & Chandon, Salomon, Häagen-Dazs, Intermarché, La Brioche Dorée, DKNY, Estée Lauder, Tom Ford, Nina Ricci, Prada, Paco Rabanne, Valentino, Carolina Herrera…)