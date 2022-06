Depuis déjà 20 ans, à St Laurent de Cerdans dans le Haut Vallespir, Françoise et Henri QUINTA ont redonné vie à une manufacture de tissage traditionnel catalan existant depuis 1860. Les mêmes techniques de tissage ont permis de conserver la qualité des toiles au mètre et du linge de table tout en tenant compte des nouvelles gammes de rythmes et de coloris adaptées à l'air du temps. Ainsi plus d'une centaine de toiles bayadères et multicolores composent désormais une collection de créations uniques qui ont su séduire une large clientèle, bien au delà de nos frontières. Aujourd'hui toiles au mètre, nappes, serviettes, sets de table, tabliers, torchons, mais aussi toiles à transat assorties d'une multitude de petits accessoires viennent ensoleiller les intérieurs les plus divers.