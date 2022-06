You Talking To Me, marque dédiée aux objets typographiques, a été créée en 2013 par deux passionnés de design et de typographie, Antoni Bellanger et Bertrand Reguron. You Talking To Me est le point de rencontre de plusieurs savoir-faire artistiques et industriels : l’objet, l’enseigne, la signalétique, le graphisme et le mobilier.

Avec un style et des codes très forts, la marque propose 5 types de produits : les TypeObjects, le Vegetal Identity, les Amazing Objects, les Other Objects et les Type Posters.

La création et la fabrication “Made in France” répondent au leitmotiv des 2 fondateurs. You Talking To Me a créé sa propre charte de qualité, tous les TypeObjects sont signés et numérotés.