Parce que les enfants sont audacieux, créatifs, rigolos, Art for Kids s'en inspire. Leurs paroles, leurs dessins, leurs idées sont interprétées pour créer des chambres d?enfants ludiques, originales et design. Art For kids édite des tapis et des accessoires déco au design sobre et aux couleurs tendances qui sauront animer l?imaginaire des petits comme des grands.