Maison d'édition française d'objets de décoration, d'art de la table et de petit mobilier écodesign, à savoir respectueux de l'homme et de l'environnement. Filomen favorise la fabrication française dans un souci environnemental (circuits courts, transports limités..) et pour ainsi être le témoin d’émotions et vivre en direct la naissance de nos objets. Pour cela, nous nous entourons d’artisans spécialistes pour la beauté du travail fait main.