“Nourrir et célébrer l’esprit des lieux : suppléments d’âme” F’Chasta Créations est un atelier de création, fondé par Franck Chastanier. Designer, directeur artistique, artiste, médiateur artistique et enseignant, il œuvre et propose une approche unique et son expertise dans les domaines du graphisme, du design, de l’art, des lieux et jardins.





“F’Chasta” crée et édite pour le jardin sa gamme unique de Créations designs en métal. Le Verbe, le végétal, les structures et les espaces fusionnent ainsi pour installer et inspirer Harmonie, des valeurs de sens et de Beauté. La fabrication est assurée par un réseau de partenaires-fabriquants “Made in France”.





Ces créations sont proposées, à partir de l’unité, sur la boutique en ligne : Œuvres designs. L’atelier propose par ailleurs des personnalisations possibles ou un travail d’étude dans le cadre de projets spécifiques et originaux.





Franck Chastanier mène en parallèle ses activités pluridisciplinaires de directeur artistique, d'artiste-plasticien, de médiateur artistique et enseignant.





En découvrir beaucoup plus sur : www.f-chasta-creations.com