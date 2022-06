DESIGN TEXTILE BY CÉLINE RICHARD INSPIRED BY GUILLAUME GRIMBERT AND SERGE ANTON ARTS

« Pour notre nouvelle collection Automne / Hiver 2014-2015, l’artiste photographe Serge Anton nous a donné carte blanche pour créer et éditer la première collection textile inspirée de son travail.

Les oeuvres de Serge viennent se mélanger à nos peintures, photographies et dessins pour créer cette collection unique.

Tous nos produits, en pur lin Belge, sont confectionnés par les meilleurs artisans du nord de la France. »