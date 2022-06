Sélectionné pour participer à l’exposition NOW! le Off lors de la Paris Design Week en Septembre 2014, le studio SAPERLIPOPUP interpelle en instituant une nouvelle expérience entre le mobilier et son utilisateur, conférant un nouvel univers au mobilier design personnalisable.

Le plateau des tables basses aux structures acier sont constitués de lattes autonomes variant en couleurs, matières et revêtements. Au gré des tendances et des envies, les lattes peuvent être, par un jeu de mouvement, changées ou remplacées une fois par jour, par mois, par an, sans aucune restriction. Attachant une grande importance aux matériaux et aux détails, SAPERLIPOPUP pare l’univers des tables DUEL de lattes en bois, métal, laques, et cuir de différentes couleurs et finitions.