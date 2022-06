HEKLA, studio de design global, c’est avant tout quatre personnalités aux parcours différents mais aux objectifs communs :

Antoine Gervais – Architecture

Thomas Pujol – Architecture d’intérieur

Johan Luciano – Design produit mobilier

Kevin Auger – Graphisme et Web design

La diversité des quatre créateurs et leur complémentarité sont un atout majeur dans l’approche globale de leur démarche créative. Ce melting-pot offre un regard transversal et unique. La richesse et l’expérience liées à leur parcours leur permettent d’analyser et de comprendre les attentes de chaque nouveau client. Ils conjuguent ainsi leur identité et leur savoir-faire avec la même exigence tant sur le mobilier, l’architecture que l’identité visuelle. La porosité frontalière des quatre champs de création permet de concevoir un projet cohérent, répondant aux attentes exprimées.

Plus besoin de multiplier les interlocuteurs, HEKLA maîtrise, répond et mène votre projet de sa conception à sa réalisation.