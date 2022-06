BELANKA est une jeune

société exclusivement dédiée à la conception et à l'édition de nouveaux mobiliers et objets outdoor.

Elle se lance en 2013, avec détermination et amusement dans la recherche de nouveaux modes d'expression du farniente.

L'ensemble des créations BELANKA est développé autour de cette thématique.

Les mobiliers et objets BELANKA sont des innovations.

Avec l'ambition de proposer des produits de grande qualité, destinés aux hôtels et aux particuliers, BELANKA a choisi le savoir-faire d'entreprises françaises.

Elle produit la structure du Transamac® dans la région Orléanaise, fait tisser ses cordes dans une corderie industrielle de Côte-d’Or, utilise la Batyline® des usines Serge FERRARI et les fait assembler près de Lyon. Les haubans sont extrudés dans le Jura.

Le mobilier Transamac® a été imaginé et conçu par Daniel Le Normand, et les modèles ont été ensuite dessinés et développés par l'agence de design Innotech dont les studios sont situés près de Paris. Innotech fait partie du groupe DRHM - Estech.

www.estech-design.com

Le point fort de cette agence est de réunir 4 métiers sur un seul et même site : design, infographie, modelage 3D, et prototypage physique avec une grande facilité de communication entre chaque pôle.

La collection des TRANSAMAC®

Qui n'a jamais rêvé de s'étendre sur un lit suspendu, dans un jardin, sur une terrasse, à la plage ou au bord d'une piscine?

À travers sa nouvelle collection de Transamac®, BELANKA nous emmène dans un monde empreint de poésie.

Le Transamac® est le premier bain de soleil suspendu offrant un balancement avant-arrière. Ce mouvement nous donne un sentiment d'apesanteur et de douceur lorsque l'on ferme les yeux. L'innovation se situe ici. Ce balancement unique nous fait découvrir une nouvelle expérience, un réel sentiment de détente, un bercement doux et relaxant.

La première collection de Transamac® compte 2 versions :

- L'un, sans haubans, avec un large accueil, d'une grande simplicité.

- Et l'autre, avec haubans, dans un style plus contemporain.

Chaque version dispose d'une petite tablette sous le lit pour y déposer ses affaires.

Sont disponibles en options :

- Une moustiquaire intégrale, cocon de tulle qui protège et crée un espace intime.

- Des rideaux, qui confèrent une image romantique au Transamac®.

- Un parasol en toile Batyline® pour éviter l'éblouissement.

- Une housse de protection imperméable.

12 thèmes couleur sont disponibles, à découvrir sur www.belanka.fr

La personnalisation d'un nouveau modèle est possible sur demande.

Structure en acier avec traitement Cataphorèse anti-rouille

Peinture polyester fine textured

Dimensions : 201x186x95cm

Poids : 30kg

Montage rapide et simple.

©2013 Belanka. Tous droits réservés.

