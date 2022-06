Fabricant, créateur et distributeur français de théâtre d’ombres.Coco d’en haut© crée des jouets et des objets décoratifs pour les petits et les plus grands qui éveillent l’imagination.Une fabrication française, à partir de matériaux simples comme le papier, le carton et le bois. Coco d’en haut© offre une alternative ludique et créative aux jouets standardisés.