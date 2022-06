Après des études de construction navale, Nicolas Pichelin devient navigateur. Il traverse tous les océans à bord des voiliers de compétition les plus extrêmes, du maxi-catamaran avec lequel il remporte le tour du monde The Race, au monocoque high-tech de la Coupe de l’America.

C’est de là que lui vient sa passion pour les défis technologiques, recherchant toujours de nouvelles solutions. Il teste et met en oeuvre de nouveaux matériaux.

En 2004, Nicolas est sollicité par les artistes contemporains dans le but de proposer des solutions techniques innovantes.

Installés à Nantes, les deux fondateurs de Structures, Jean-François Michon et Nicolas Pichelin, collaborent avec les artistes, les designers, les grandes marques du luxe français et les scénographes, dans le but de rendre possible leur projets, en proposant des solutions techniques différentes et originales.

Depuis 2012, en complément de cette activité passionnante, Structures industrialise et commercialise des concepts de design innovants pour le grand public, à travers un large réseau de concept-stores en France et à l’international, sous la marque Structures.