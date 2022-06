La chambre est un lieu de vie à part entière. Lieu de détente, nous nous y reposons certes,mais nous y écrivons, informons, nous y travaillons parfois, nous y prenons notre petitdéjeuner dominical, nous y partageons des sentiments de bonheur intenses et inoubliables …Tous ces petits et grands moments de bonheur méritent un univers tendre, simple etauthentique.On joue les couleurs, on harmonise, on mélange selon l’humeur. On accumule les oreillerscarrés, ronds et rectangulaires dans la sobriété et l’opulence.Le drap plat aux coins arrondis, ourlé d’une finition « mouchoir », se pose avec une doucedésinvolture sans se border.La housse de couette se glisse hors de son sac qui servira quant à lui d’un élégant sac à linge.Des petites croix »hand made« et le logo brodés en « private joke « signent la ligne.Chaque pièce est vendue séparément ou présenté en kit dans son sac à linge sérigraphié.Le lin nous rappelle le beau linge d’autrefois tout en étant respectueux de nos préoccupationsd’aujourd’hui. Sa culture ne nécessite en effet ni pesticide ni arrosage .Le lin est beau.Il restitue merveilleusement bien les couleurs .Le lin est frais ; brut à la fibre tendre soncontact est sensuel.Le lin se froisse. Ses rides d’expression. Car de notre passage, il garde la trace vivante