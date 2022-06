MIDIPY a relancé une ancienne filature dans les Pyrénées il y a 16 ans. Nous continuons à travailler comme on faisait auparavant, en sélectionnant la laine pour avoir un produit doux et léger et sans colorant. En parallèle nous développons une large gamme d'articles en cuir pour la maison et l'extérieur. Les articles en cuir sont faits main. LA collection MIDIPY est fabriquée en France.