Alcyone Design est une agence de design global basée près de Brest. Ayant des sensibilités et des connaissances différentes, nous les mettons en commun afin d'élaborer du mobilier, de l'objet, du design d'espace et du graphisme.

Nous travaillons avec les artisans proches de chez nous, et nous utilisons des matériaux de qualité et français, dans la mesure du possible.