Basée à Clermont-Ferrand (France), la société monbento® invite depuis 2009 les amoureux de liberté à réinventer le repas nomade.

Cultiver leur différence, simplifier leur quotidien, prendre du plaisir, se ressourcer… Vivre ! C’est en ce sens qu’elle développe pour eux des produits novateurs alliant praticité et style parfaitement adaptés aux déjeuners ou collations prises au bureau, en virée shopping, en séance de sport et désormais en randonnée et à l’école !

Tous sont porteurs d’une philosophie : celle de pouvoir manger où et comme on le souhaite !

Une orientation qui a du sens pour une communauté de plus en plus étendue puisqu’en plus d’être bien implantée en France et de disposer de filiales à New-York, Hong Kong et Shanghai, monbento® est présente dans près de 50 pays et poursuit de manière exponentielle son développement à l’international.