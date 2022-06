Formé à l’ENSAAMA Olivier de Serres et à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR, auparavant

École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg), Tamim Daoudi est parvenu en quelques années à imposer sa singularité : des créations qui allient technicité et émotion. Depuis son studio de Strasbourg, il s’emploie à promouvoir le design au sein des PME et TPE. De la capitale alsacienne à Paris, ses projets pluridisciplinaires embrassent depuis 2012 les champs de l’aménagement d’espace et du design industriel. Parce qu’il privilégie l’écoute et ne néglige jamais l’humain, Tamim Daoudi parvient, par le biais de la pédagogie, à interroger les produits et outils de production afin d’obtenir des produits justes et évidents. C’est en anticipant les besoins des marchés et en les confrontant aux objectifs des entreprises que le design se révèle pertinent. Identifier les contraintes humaines, économiques, sociales constitue pour Tamim Daoudi le préalable à tout projet cohérent, clair et honnête. Le dialogue, la réflexion créative et l’ouverture d’esprit permettent au design d’aboutir à un produit sincère.