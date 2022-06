À CAUSE DE TOI ! est une jeune marque de décoration et papeterie qui proposent aux enfants d'apprendre au quotidien en s'amusant.

Cartes postales résumant les leçons scolaires de la maternelle à la 6ème, affiches colorées pour décorer les chambres, stickers pour ne pas s'ennuyer lorsqu'on se brosse les dents, sous mains pour le bureau, toise éducative pour apprendre les parties du corps humain en anglais et en français, autant de possibilités de réviser de façon plus ludique ce qui changent des fameux cahiers d'école qui manquent parfois de couleurs.

A cause de toi ! c'est aussi des cartes d'invitation aux anniversaires, des t-shirt squelette, des badges à messages.