Pschitt est une marque française éthique, solidaire et écologique, d’objets et d’accessoires de décoration et de mode ludiques, fabriqués par des personnes en insertion socio-professionnelle.

Tous les produits sont conçus et fabriqués en France, principalement en Bretagne, en petite série ou en pièce unique.

Fidèle à ses convictions personnelles, la créatrice Magali Ducroux allie créativité et engagement social et environnemental en choisissant un système de production alternatif qui lui permet de produire d’une manière plus juste.

L’objectif de Pschitt est de concevoir, produire, commercialiser de beaux objets éthiques et responsables.