Conseil en décoration, aménagement, valorisation d'espace, coordination de chantier, conception de mobilier sur-mesure...mon agence propose plusieurs formules pour des réponses adaptées.

Ma mission? Redonner une âme aux intérieurs délaissés! Mon métier consiste à exprimer votre personnalité pour un projet unique. Je vous accompagne pas à pas dans la composition d'un environnement qui vous ressemble.

Mon univers mêle créativité, graphisme et confort. J'aime autant jongler avec les couleurs que créer des ambiances plus épurées, toujours dans un objectif d'équilibre et d'élégance!