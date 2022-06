CREA DESIGN est une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de projets publics ou privés.

l'entreprise est implantée en Savoie et possède 3 agences en France (Paris, Lyon, Marseille) et une implantation en Suisse (Fribourg).

Ses grandes typologies de clients sont le secteur tertiaire (banques et assurances), le domaine médical (cabinets dentaires), le Retail (commerces et franchises), le CHR et le résidentiel haut de gamme (plaine et montagne)