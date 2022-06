Diplômée de l’école ESMOD en stylisme/ modélisme en 93, je travaille de nombreuses années à la création auprès de différentes entreprises textiles.

J’aime la couleur et la matière, je m’intéresse d’abord à la plasticité du papier qui devient une priorité pour moi en 2008.

En 2010, J’expose dans le marais chez MEDLEY

En 2011, jefais partie des Ateliers d’Art de France ; je me fixe alors comme objectif de pénétrer le marché des professionnels en participant à des salons prestigieux comme Maison & Objet.

En 2012, je suis sélectionnée par la Korean Craft and Design Foundation et les AAF pour une résidence d’un mois au cœur de Séoul auprès d’une artiste coréenne qui travaille le papier traditionnel coréen : le Hanji. Ce séjour en Asie bouleverse mon regard sur le papier et mes techniques de travail.

En 2013, les Ateliers d’Art de France me proposent de participer à leur exposition collective « Bestial »sur le site de Pezenas (34).

En 2014, j'expose dans la galerie "Terres d'Aligre".