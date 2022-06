"Auteur d'une oeuvre composite issue du travail du verre à froid (verre 'extra-blanc' diamanté, taillé, polymérisé et pigmenté puis sablé et égrisé), j'exhale par mes sculptures, la force et la légèreté des 'masses-mouvements' du monde multivoque de l'Océan Pacifique."

j.chaumarat@yahoo.com