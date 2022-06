Un Concept Novateur

Qui n’a pas arpenté les allées des supermarchés avec ses parents assis dans un chariot de courses ? C’est la « Madeleine de Proust » de chacun d’entre nous. Les chariots de supermarché sont voués à la destruction au bout de 10 à 15 ans de bons et loyaux services. KART by DEGUELDRE, en collaboration avec le leader des fabricants de chariots de supermarché, leur offre une deuxième vie. L’idée était là, juste sous nos yeux : les chariots sont recyclés et transformés en chaises ou en fauteuils confortables et ultra design pour adultes et enfants. Créé à partir de l'objet de consommation le plus impersonnel qui soit, le "KART by DEGUELDRE" est un objet de Design, Désirable et Durable. Chaque KART est numéroté ce qui en fait un produit unique.

Le KART se décline en différents modèles, tailles et devient l’allié Déco de la maison au jardin.

Tous les modèles sont déclinés suivant une palette de différentes couleurs : pastel, pop, flashy, tendance ainsi que chrome, gold et cuivre. Ils peuvent être agrémentés d’un large choix de coussins en tissus, daim, cuir, poulain…

XAVIER DEGUELDRE, un Design Désirable et Durable

Depuis de nombreuses années, Xavier Degueldre adopte une démarche créative qui vise à détourner l'utilisation première d’objets du quotidien en objets de Design.

Fashion TV : il est l'un des deux fondateurs et dirigeants de la chaîne. En détournant la télévision de son utilisation première, il l'imagine comme une chaîne d'ambiance associant de magnifiques images à une atmosphère sonore de qualité. Plus tard, c'est en France que ce jeune papa trouve le chemin de sa nouvelle grande aventure, le jour où son fils Maximilien lui demande où vont les vieux chariots de supermarché après leur mort. Xavier y voit une occasion de mêler enfin sa passion de toujours, le design et son souci de la planète, tout en offrant à son fils la meilleure des réponses possibles.

Un an d'étude, de tests, et des dizaines de prototypes seront nécessaires pour arriver à ce petit miracle : créer à partir de l'objet de consommation le plus impersonnel qui soit un objet Design Désirable et Durable. Le "KART by DEGUELDRE" est né.

XAVIER DEGUELDRE et SŒUR EMMANUELLE: un Designer engagé Xavier Degueldre, sensible au monde qui l'entoure, est aussi un homme de conviction: « Le chariot de courses est l'emblème de la surconsommation. C’est pour moi une évidence de reverser une partie des bénéfices des ventes de Karts à l'association Sœur Emmanuelle, ASMAE, qui prend soin des laissés-pour-compte de la consommation. »