Propose une approche multiple qui intègre en amont du projet la maitrise des systèmes constructifs, l’exigence environnementale et la durabilité, l’envie d’une recherche large et sensible vers une architecture contemporaine, innovante et singulière.

L’agence Laps a été crée par les architectes Fabienne Louyot (diplomée de l’ENSA Paris Belleville et de l’ESTA de Séville) et Gaia Patti (diplomée de l’Ecole d’architecture de Palerme et de l’ESTA de Barcelone) suite à une expérience commune de travail au Portugal dans l’agence de Gonçalo Byrne.

Le réseau qui les accompagne renforce cette compétence (nombreux liens avec des bureaux d’étude de références rencontrés au long des projets suivis, AIA, Ducks, Tribu, Franck Boutté, Peutz, Nobles Ingénierie, Inex...) Laps propose une réflexion dans les champs de l’urbanisme et de l’architecture, avec une spécificité et une attention particulière pour une démarche environnementale mise en place dès la phase de conception du projet.

Laps architecture travaille actuellement à la réalisation du nouveau Patronage Laique, un espace polyvalent associatif et une résidence sociale de 30 logements pour la RIVP.

Laps architecture inscrit son activité dans un réseau professionnel large, construit dans la durée, à l’origine d’un travail de recherche et d’une architecture qui se voudraient à la fois raisonnée, éthique et contemporaine.

Laps privilégie le dialogue afin de mener ensemble à un projet architectural de qualité, qui soit en accord avec les contraintes de projets, les usages et le programme.