Charlie Crane est un nouvel éditeur de mobilier de puériculture ayant pour ambition de rendre le mobilier pour bébés et enfants non seulement pratique et confortable, mais aussi beau et design. Les meubles Charlie Crane sont de ceux qu’on peut fièrement exposer dans son salon, dont on aimerait qu’ils existent aussi pour les adultes.



Charlie Crane a une véritable démarche d’éditeur. Nous travaillons d’abord et avant tout avec des designers, notamment avec cette nouvelle génération de designers français qui porte en elle à la fois la tradition de l’excellence technique, mais également cette ouverture vers de multiples influences étrangères, et en particulier celle du design scandinave des années 1950 et 1960.