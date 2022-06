Fondé en 1969 à Nancy, par Félix et Jacqueline Engel, Formes et Couleurs est d’abord un bureau d’études à vocation d’aménagement d’espaces. Félix, architecte d’intérieur et décorateur, qui envisage de donner à ses aménagements un caractère particulièrement original et sophistiqué, est très vite confronté au manque de mobilier. Il décide alors de se procurer des meubles d’auteurs qui vont répondre à sa recherche esthétique et à l’ambition de ses projets pour ses clients. En 1997, Richard Engel, fils de Félix s’associe à Xavier Martin, architecte, pour poursuivre et développer l’activité dans les domaines de l’habitat et des collectivités. Ils réfléchissent à l’aménagement global des espaces intérieurs et proposent de manière adaptée le meilleur des productions du design contemporain.En 2003 Le designer, franco-israélien, Arik Levy signe l’aménagement du nouveau show-room de la rue du Lancieu à Metz