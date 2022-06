C’est en Bourgogne que Ingrid Michel et Frédéric Pain ont choisi d’installer leur studio de design « Binôme ». Après un parcours au sein de la prestigieuse Ecole Boulle de Paris en sculpture sur bois, leur savoir-faire est rapidement sollicité dans le milieu du cinéma et de l’art contemporain, un travail enrichissant qui va nourrir leurs projets personnels. La nature est au coeur de leur inspiration et ils composent leurs créations en mêlant des procédés artisanaux aux techniques de pointe ; ils osent des mariages improbables comme la résine lisse et légère qu’ils associent au chêne brut et massif ; ils assemblent des formes organiques qui évoquent le monde végétal ou minéral et des éléments contemporains ; les lignes sont pures, sensuelles, rassurantes; la palette chromatique est infinie, les combinaison de couleurs peuvent être audacieuses et parfois minimalistes… Dans l’univers de « Binôme », tout semble s’opposer et finalement cohabite dans une parfaite harmonie, comme une évidence.