En 2013, ROTOMOD a fêté ses 40 ans d’existence !

La SAS ROTOMOD, dont le siège social est en Lot & Garonne, emploie 62 personnes . Forte de ses 2 sites de production de Bon Encontre dans le Lot et Garonne (47) et de St jean le centenier en Ardèche (07), elle dispose d’une force de vente de 15 personnes et est présente dans 60 pays dans le monde et tente de porter haut le savoir-faire français.

Transformation de matières plastiques (Polyéthylène HD & BD) par Rotomoulage.

Cette activité a permis à ROTOMOD de s’affirmer comme un des leaders européens dans la production et commercialisation des canoës et kayaks et accessoires (représentant 75 % du chiffre d’affaire de l’entreprise dont 48 % à l’export). Rotomod est également présent dans le domaine de la sous-traitance (30 % du CA) grâce à son savoir-faire en rotomoulage et dans le moussage de polyuréthane dans l’agriculture, la signalisation routière, le balisage maritime, les équipements portuaires, les véhicules industriels, etc….

Pour conforter sa croissance, le groupe Rotomod, décide en 2011, d’apposer une touche « sporty chic » dans le monde du mobilier rotomoulé.

Pour relever ce challenge audacieux, l’équipe dirigeante se tourne vers deux pointures du design aquitain, les agences Garrigos Design et Ilô Créatif. Séduits par l’appétit d’entreprendre de la PME, les 2 équipes rallient le projet et y voient l’occasion rêvée de mettre leur créativité au service d’un savoir-faire de pointe local … L’aventure My Croisette (aka MyC) est lancée !

Pris d’une frénésie créative que rien ne semble pouvoir arrêter, les créateurs croquent, esquissent, tracent sans relâche jusqu’au printemps 2012. Saison à laquelle, la première pépite MyC voit le jour. Espiègle et technique, l’ensemble « Moaïs » scelle la philosophie esthétique de la marque My Croisette : “sculpter dans le polyéthylène l’élégance de l’intelligence”. Le travail de conception reprend alors de plus belle ! Porté par l’optimisme débordant de la troupe Rotomod, le tandem prolifique persiste et signe, fin 2013, plusieurs collections qui de façon simple et décomplexée invitent à se délecter de l’instant présent …