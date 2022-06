Si vous fermez les yeux en essayant de construire l'image d'un lieu que vous aimez,

certains objets se dessineront plus facilement que d'autres. Non pas qu'ils soient plus importants dans l'espace, c'est que vous entretenez avec eux un rapport affectif. Les designers des objets Ardi ont pour but de ne pas banaliser l'objet par sa fonction, ils évoquent des moments de vie en donnant à leurs créations la fraîcheur d'un regard ou d'un geste. Chaque jour vous les percevrez différemment et peut être créerez vous alors une histoire avec eux. Jérôme Nicol

Notre histoire :

C’est au début des années 80, avec la rencontre de Philippe Stark, que la fonderie Dacheville Nicol côtoie le design, une véritable passion nait. Les designers défilent à la fonderie, l’aluminium est la matière du moment, mais les prix de mise en oeuvre sont souvent un obstacle pour ces designers talentueux et très jeunes. Ardi voit le jour et aide de jeunes designers à réaliser leurs projets souvent sensibles. Anne Marie Nicol, la fondatrice, rejointe par son ami Kristian Gavoille, directeur artistique sortant de chez Philippe Starck et futur designer de l’année), décide ainsi de prendre en charge la réalisation et l’édition de ces projets. Nous sommes en l99O, Ardi édite une collection d’objets usuels de designers remarqués - Ronan Bouroullec, Eric Jourdan ef Reynald Leroy... - participent à cette aventure.Avec maintenant une centaine d’objets au catalogue, allant del’art de la table aux luminaires, en passant par une collectionOutdoor Ardi a créé sa propre histoire du design, Toujours en marge, sensible et sans concessions. Son fil conducteur : l’aIuminium - matériau que les designers ont toujours remis en question. Plus de 20 ans de rencontres et d`amitiés, Ardi remercie Tous ceux qui la suive, et la suivront ....... Les collections sont nombreuses :Art de la table, art du bureau, art de la maison, art du jardin,lampes et bougeoirs...