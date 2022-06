Créé en 1992, par Daniel Dethier, ingénieur architecte et urbaniste, le bureau d’études Dethier Architectures prône une approche très ouverte et privilégie les contacts entre l’architecture et les autres domaines de recherche grâce à une équipe pluridisciplinaire régulièrement renforcée par des collaborateurs extérieurs. Affranchie de tous préjugés, sa démarche se caractérise par une vision critique permettant d’apporter des solutions innovantes en adéquation avec les besoins actuels dans des domaines aussi variés que la typologie de l’habitat en ville et à la campagne, la valorisation du patrimoine, les infrastructures culturelles, l’aménagement d’espaces publics, l'architecture d'intérieur et le design de mobilier...

Dès le départ, ses projets intègrent la notion de développement durable en prenant en compte la pérennité des constructions. Cette ligne de conduite est perceptible tant dans les premières maisons relevant du régionalisme critique que dans des réalisations plus récentes mettant en oeuvre les technologies les plus pointues pour un impact environnemental minime.