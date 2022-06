La S.A.R.L Alain DEMARQUETTE ARCHITECTE, créée en 2003, compte 3 agences situées à Cambrai, Le Touquet Paris-Plage et Paris. La structure de l’agence se définit suivant un « noyau » central autour duquel gravitent des « électrons libres » mais spécifiques, qui viennent se greffer lorsque le projet à étudier le nécessite ; dessinateurs techniques, concepteur 3D, infographe, architecte d'intérieur, ...Nous sommes un cabinet d'architecture situé dans le nord de la France ; nos bureaux se situent à Cambrai, mais aussi Le Touquet et Paris. La société a été créée en 2003, mais notre architecte, Monsieur Alain DEMARQUETTE, a réalisé ses premières constructions dès 1996, et a depuis reçu de nombreuses récompenses comme lors du palmarès Technal Architecture 2011 ou lors du Grand Prix Casalgrande Padana en mai 2013 . Notre agence a su se faire remarquer dans différents types de constructions : maison individuelle, petite-enfance, locaux professionnels ; et dans différents domaines tels que les constructions bois et HQE.