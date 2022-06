À la rencontre des arts appliqués et de la céramique traditionnelle, la céramiste Francine Triboulet crée et fabrique une gamme d'objets dans une démarche de design fait-main. Ils allient formes sobres, touches colorées et ergonomie efficace. Réalisés à la main dans les règles de l'art du grès engobé de porcelaine, chacun de ses gobelets, théières ou sucriers célèbre le quotidien.