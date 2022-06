Lenka créations est un studio de conception de mobilier design et aménagement d’espaces.

L’esthétique et le fonctionnel sont deux aspects fondamentaux de notre travail, que nous inscrivons dans la logique du Slow Made.

Nos créations sont :

- 100% Faites main en France.

- innovantes.

- issues de matériaux nobles et sains, voire recyclés.

- des pièces uniques ou des mini séries numérotées.

- conçues par nous mêmes ou par d'autres designers ou clients.

- faites pour durer : vos petits enfants devraient pouvoir en profiter...

- souvent inspirées de ces mots d’Antoine de Saint-Exupéry : “la perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer.”