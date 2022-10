L'agence Rousselle architecte urbaniste à été crée en 2004, et développe des projets principalement en France et au Chili, avec quelques interventions aux Royaume-Unis, Pérou, Benin... Elle développe des projets dans des domaines aussi variés que les équipements, les logements sociaux et privés, les bureaux, ainsi que les études d'urbanisme.

Lauréate des nouveaux albums des jeunes architectes en 2006, elle s'est également illustrée en remportant le Prix Cim Bétom 2005 pour la construction d'une Tour à Grenoble, ou encore la construction de 90 logements dans l'éco-quartier «Ginko» de Bordeaux.

Elle a notamment remporté le concours en vue de la réalisation d'un musée dédié à l'astronomie à Vaulx-en-Velin qui est actuellement en étude.L'agence compte la réalisation de plusieurs projets de logements à Paris et en province. Ces bâtiments répondent à des contraintes fortes en matière de qualité environnementales et des expériences y sont menées notamment au niveau des structures, des façades et des modes de production de chauffage.