Depuis plus de vingt ans Philippe Meier et ses partenaires ont développé un large répertoire construit et dessiné, qui s'appuie sur une tradition genevoise emprunte de rationalisme et de générosité. A travers une diversité d'approche programmatique recouvrant aussi bien le logement, la santé, la culture que le domaine scolaire, le monde de l'industrie tout comme le champ de l'ingénierie civile. Les élégantes réalisations de l'agence meier + associés architectes sont caractérisées par une prise en considération de la spatialité, par un souci du détail, par une recherche de l'abstraction et par une relation étroite au paysage.