La Menuis' intervient sur le Morbihan et le sud Côtes d'Armor et est spécialisé dans : l'aménagement intérieur (dressing, bibliothèque, meuble sur-mesure...), les fenêtres, les portes d'entrée et intérieures, les lambris et parquets, les volets, les portails de jardin, les portes de garage, les escaliers, ...