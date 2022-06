Ingénieur agronome et paysagiste conseil, je conçois vos espaces extérieurs, vous conseille et vous accompagne dans la mise en œuvre de votre projet. Que vous aimiez les fleurs, les feuillages, les arbres ou les chaises longues, ma démarche globale de conception fera de votre jardin un espace esthétique et fonctionnel, facile à entretenir. Jardinière moi-même, cuisinière et gourmande, passionnée de fleurs et de bouquets, j'imaginerai pour vous un cadre de vie sur mesure, source de plaisirs sans cesse renouvelés au fil des saisons. Si vous souhaitez mieux connaître mon travail, je vous invite au jardin : les visites sont possibles sur rendez-vous, à 10 minutes de Caen (Calvados).