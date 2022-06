monpetitappart est une agence de décoration d'intérieur spécialisée dans les petits espaces. Notre travail est de rendre les petits appartements aussi agréables que les grands appartements !

En effet, trop souvent négligés, les petits appartements nécessitent un savoir-faire particulier, afin de créer un intérieur où vous aimeriez vivre : pratique, chaleureux et surtout propre à votre mode de vie et à vos goûts !

Aussi, les formules proposées sont spécifiques aux petits appartements : les tarifs sont étudiés et les solutions adaptées... Désormais, s'offrir une prestation d'agencement et de décoration n'est plus un privilège réservé aux grands appartements !