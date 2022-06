Le studio Franck Magné développe des projets transversaux de design produits et d’aménagement d’espaces. Ses projets sont nourris par l’observation des comportements émergents et des signaux faibles pour une approche sensible et innovante de l’usage. Cette démarche est declinée sur un vaste domaine de sujets, des arts de la table aux montres de luxe en passant par des amenagements d’ architectures commerciales innovantes .