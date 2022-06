EGO Paris conçoit, fabrique et promeut du mobilier permettant à une cible clientèle de prescripteurs (architectes, décorateurs, paysagistes), hôtels exclusifs de luxe et particuliers avertis de rendre leur extérieur unique, confortable et accueillant.

La différence d’EGO Paris :

- Les produits EGO Paris sont conçus et fabriqués en France

- EGO Paris offre une large palette de choix personnalisés (couleurs, matériaux, modularité, multifonctionnalités...)

- EGO Paris a une conception unique du design où l’usage précède la forme, permettant à nos clients de créer un espace extérieur unique, confortable et accueillant.

EGO Paris est une marque guidée par la passion de l’humain.

Sa vocation, son ambition, est de vivre l’extérieur seul ou avec les siens dans un moment authentique, de partage et de convivialité, libéré des contraintes sociales. Ainsi, avant même d’être ligne, un modèle EGO Paris est concept de vie ; l’usage précède la forme.

EGO Paris offre à travers son mobilier un art de vivre à la française, où se mêlent tradition et innovation (« tradinovation ») et respecte les différences et les aspirations de chacun.

Quelque chose de différent, à l’image de l’homme et de sa diversité. Quelque chose de vrai et de passionné. Faire de l’extérieur un espace de transparence, de tolérance, de découverte et de liberté.